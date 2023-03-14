علا غانم: دفعت ثمن طلاقي 3مرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 صباحاً - حلت الفنانه علا غانم ، ضيفة علي إحدى البرامج التليفزيونية ، بعد خروجها من المستشفي عقب اصابتها بارتجاج في المخ .

وقالت علا غانم ، إنها دفعت ثمن طلاقها من زوجها خلال السنوات الماضية ما يقرب من 3 مرات ، كانت إحداهما بعد أن قام بخداعها وجعل تمضي علي ورق تنازل عن منزلها في امريكا له ، وبعد ان علمت ذلك رفعت عليه قضية تزوير ، وهو ما حعله يخشي السجن فعاد الي امريكا مرة اخري وتنازل لها عن المنزل مرة اخري ، الا انها قامت ببيعه وحولت له نصف الثمن ، اما المرة الثانية فقامت بدفع مبلغ 80 الف دولار له مقابل الحصول علي الطلاق .

وتابعت علا غانم : انه خدعها في بدايه الزواج وقام بمحنها شبكة من الزجاج وليست الماس كما قال لها .

وأضافت علا غانم قائلة : إن زوجها كان علي علاقه بسيدات اخريات ، وانه حين قام بعرض مساعدتها في فندق الكلاب الذي تمتلكه في امريكا تسبب في ضغف التقيمات الخاصه به .

وقررت جهات التحقيق المختصة صرف الفنانة علا غانم وطليقها من سرايا النيابة فى البلاغات المقدمة والمتبادلة بينهما، وتمكين الفنانة علا غانم من الفيلا محل النزاع مناصفة مع زوجها رجال الأعمال.

وأدلت الفنانة علا غانم بأقوالها في البلاغ المقدم منها ضد زوجها السابق الذي اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى والدتها.

واتهمت الفنانة علا غانم ، زوجها السابق بالاستعانة ببلطجية، وأنه توجه إلى مسكنها بمنطقة شبرامنت وضربها ووالدتها، وهو ما نتج عنه إصابتهما، وتسبب لها في ارتجاج بالمخ وكسر في العظام ونزيف داخلي.

كما اتهمت علا غانم، زوجها السابق بالاستعانة بالبلطجية من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون حمله، وأنها حاولت الفرار منهم على الفور حفاظًا على حياتها.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من العودة إلى منزلها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن جهات التحقيق المختصة ما زالت تحقق في البلاغات المقدمة من الطرفين.