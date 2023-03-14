17 مارس.. ماجد المهندس يحيى حفلا في الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 10:26 صباحاً - يحيى الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا فى الإمارات يوم 17 مارس الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشدو ماجد المهندس بعدد من الأغانى القديمة والحديثة له والتى تنال إعجاب جمهوره فى دبى.

واحتلت أغنية بديت أطيب (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند يوتيوب بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب.

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغاني، وهي: (بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب).