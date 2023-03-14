اليوم.. محمد رمضان وأبطال جعفر العمدة ضيوف مساء dmc

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 09:29 صباحاً - يكون كلًا من الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي ضيوف الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه “مساء دي إم سي”، الذي يتم عرضه عبر شاشة قناة “دي إم سي”، وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا، من داخل لوكيشن تصوير المسلسل، وحديث خاص عن مسلسل جعفر العمدة، بجانب لقاءات حصرية مع باقي أبطال العمل.

ومن المقرر أن يتحدث محمد رمضان ومحمد سامي عن كواليس المسلسل أحداثه، ويكشف رمضان عن ملامح شخصيته داخل المسلسل، بالإضافة إلى أن يتم خلال الحلقة عرض مشاهد حصرية من كواليس تصوير المسلسل لأول مرة.