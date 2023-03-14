انت الان تتابع خبر أيام الكحرتة.. رانيا يوسف تتصدر التريند بعد تداول صورتها قبل الشهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف، محرك البحث جوجل، وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لها قبل الشهرة.وظهرت رانيا يوسف في الصورة بملامح مغايرة تمامًا عما هي عليه الآن، كما كان شعرها قصيرًا باللون الأصفر، وظهرت مرتدية فستانًا أسود مفتوحًا من ناحية الصدر.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد تصريحها بأن الممثلة العالمية سلمى حايك تقليدها في فساتينها، إذ قالت عنها نصًا: “سلمى حايك لبست فستان شبهه بتاعي وبتقلدني، ودا مينفعش أحنا زملاء نقلد بعض ليه؟ إيه النفسنة دي؟ وأنا لما بلبس فستان بتحصلي مشاكل إنما برا دا الطبيعي في المجتمع الغربي لأن تفكيره ومفاهيمه مختلفة، تقريبًا كانت المشكلة فيا أنا”.

فيلم رانيا يوسف

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تصور حاليًا مشاهدها في فيلم “ورد وريحان” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “ورد وريحان” من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسى، وهو من تأليف محمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر.