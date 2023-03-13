فيديو.. طارق الشناوي: السينما لن تموت وستظل حالة طقسية لا غنى عنها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 11:23 مساءً - علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على فوز بطلة فيلم «إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس»، ميشيل يوه بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها الـ95.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن «يوه» لم تحصل على الجائزة لأنها من أصول آسيوية، مشيرًا إلى أنها نالت الجائزة لأنها «تستحق».

وأضاف: «عندما ينال ممثل أسود جائزة، فهذا ليس مرتبطًا بخروج رسالة مفادها أن الأوسكار عادل وليس ضد السود، وإنما الممثل يحصل عليها لأنه يستحقها».

وعن مناقشة الفيلم للمثلية الجنسية، عقب: «علينا ألا نطارد ونمنع بل نقدم، هناك مساحة في الدراما نعمل عليها ونقدم فيها أفكارنا، ما يقدم عكس قناعاتك وأفكارك سيظل موجودًا، ويجب عليك حماية نفسك بعدم ترك منطقة فيها فراغ».

ولفت إلى أن الأفكار الغربية تحتل المكانة كلها، إذا لم يقدم الجانب الآخر البديل، قائلًا إن «المثلية الجنسية لا تشهد موافقة مطلقة في المجتمعات».

وتطرق بالحديث إلى الدور الإيجابي الذي لعبته جائحة كورونا في تشجيع مشاهدة الجمهور للأفلام على المنصات، لافتًا إلى أن السينما لن تموت وستظل حالة طقسية لا غنى عنها رغم ظهور المنصات.

وأكمل: «لا أرى المنصات عدوًا للسينما، بل أجد أنها منفذ ينشط السينما ولن يضرها، غرفة صناعة السينما في العالم – بمختلف مسمياتها - قد ترفض مشاركة أفلام مصنوعة خصيصًا للمنصة بالمهرجانات، وتوافق لو عرض الفيلم في السينما لأسبوع ثم عرض على المنصة»