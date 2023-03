اتفرج- انت الان تتابع خبر ريهانا على سجادة الأوسكار بملامح الحمل .. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لمعت النجمة ريهانا على سجادة حفل الأوسكار في الدورة الـ 95، وظهرت ملامح الحمل على ريهانا في شهوره قبل الأخيرة.



وحصد فيلم Guillermo del Toro’s Pinocchio جائزة أفضل فيلم أنيميشن في حفل توزيع جوائز الأوسكار في الدورة الـ 95، فيما حصد جوناثان كي كوان جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره Everything Everywhere All at Once وجيمي لي كرتيس أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بنفس الفيلم.



كما يشارك في تقديم جوائز الأوسكار في دورته المقبلة هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين، وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا، وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيجورني.



ويذكر أن حفل الأوسكار الخامس والتسعين يقام في مسرح دولبي في هوليوود، ويتنافس الفيلمان الأكثر ربحًا لعام 2022 على جائزة أفضل صورة وهما Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick، جنبًا إلى جنب مع All Quiet on the Western Front و The Banshees of Inisherin و Elvis The Fabelmans ، Tلr ، وغيرها من الأفلام، وتقوم شبكة ABC ببث الحفل مباشرة من الساحل إلى الساحل، إلى جانب أكثر من 200 دولة حول العالم.