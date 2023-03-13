ضحايا رامز جلال .. شوف هيحصل ايه حكم دولي شهير

انت الان تتابع خبر ضحايا رامز جلال .. شوف هيحصل ايه حكم دولي شهيروالان مع التفاصيل

ضحايا رامز جلال:

رياض - احمد صلاح - بمجرد أنه جري الإعلان عن الفيديو الدعائي للبرنامج الأشهر في الوطن العربي خلال شهر رمضان،وبدأت عملية البحث خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين حول ضحايا رامز جلال في برنامج “رامز نيڤر ايند”ويقوم الفنان رامز جلال باستضافة العديد من نجوم الفن والرياضة في جمهورية مصر العربية والعالم العربي والعالمي، حيث يتم عمل فيهم مجموعة من المقالب والتي تكون مشوقة مضحكة ، ويتم عرضه هذا البرنامج على قناة ام بي سي مصر.

ويتحور فكرة هذا البرنامج هذا العام على افتتاح مطعم وسيكون الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ومن ثم يتفاجئ بهجوم حيوان “الثور” عليه ويظهر في الفيديو الذي تم نشره خلال الدقائق الماضية وهو يسأل رامز جلال، إبراهيم نور الدين: مين هيفرح فيك؟ ليرد: “100 مليون مصري”.