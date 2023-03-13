انت الان تتابع خبر رامي عياش يحيي حفلاً في عمان نهاية آذار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحيي النجم اللبناني رامي عياش حفلاً غنائيًا يوم 31 آذار الشهر الجاري، في عمان، الأردن، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.





وطرح المطرب رامي عياش مؤخرًا أغنية بعنوان "أنت لي" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية كلمات علي المولى، وألحان محمود عيد، تم تصويرها في لبنان، مع المخرجة إنجي جمال.





الفيديو الكليب تم تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته في إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، لكن كلا منهما يحمل الحب للآخر بداخله.