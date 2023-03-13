اتفرج- انت الان تتابع خبر آخر حلاوة.. نادية الجندي تتألق على إنستجرام بإطلالة شبابية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار.حيث نشرت “الجندي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”صورتين جديدتين، ظهرت فيهما مع الإعلامية أسما إبراهيم، ضمن كواليس حلقتها في برنامج “حبر سري”، مرتدية فستانًا أسود قصير يصل طوله إلى أعلى الركبة، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (ونقول بسم الله ونطلع ترند كمان وكمان نجمة الجماهير …جماهيرك مشتاقين لك)، (محبوبة الجماهير دايما منورة بشكلها وبالابتسامة الحلوة)، (قمر وشيك دايماً يا نجمة النجوم)، (ماشاءالله عسل ماتغيرتي بعدك بجمالك وانأقتك).

مسلسل نادية الجندي

يُذكر أن آخر عمل فني قدمته الفنانة نادية الجندي، كان مسلسل “سكر زيادة” والذي تم عرضه في رمضان 2020.

مسلسل “سكر زيادة” بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، إنجي علي، هنادي مهنا، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، وهو من تأليف وسيناريو وحوار أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي عبد المقصود، وإخراج وائل إحسان.