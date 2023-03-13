اتفرج- انت الان تتابع خبر الحب ولع في الدرة.. طارق العريان لـ نيكول سعفان: صديقتي وشريكة حياتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص المخرج طارق العريان، على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاله بعيد ميلاد صديقته نيكول سعفان.حيث نشر “العريان” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور تجمعه بنيكول سعفان وهما في إحدى المناطق الثلجية، وأرفق مع الصور التعليق التالي: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي وصديقتي وشريكة حياتي”.

يُذكر أن المخرج طارق العريان كان قد انفصل عن الفنانة السورية أصالة، ثم أعلن بعد حوالي عام من الانفصال ارتباطه بنيكول سعفان، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بأن نيكول هي سبب انفصال طارق العريان وأصالة.

فيلم طارق العريان

وكان آخر فيلم قدمه المخرج طارق العريان هو “ولاد رزق 2” والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي عام 2019.

فيلم “ولاد رزق 2” بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، نسرين أمين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم خالد الصاوي وباسم سمرة وغادة عادل وإياد نصار، والفيلم من من تأليف ‏صلاح الجهيني.