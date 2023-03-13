اتفرج- انت الان تتابع خبر تخلف ودعشنة.. صبري فواز يهاجم المتنمرين على حارس مرمى منتخب العراق السابق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه الفنان صبري فواز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة دعم للاعب المنتخب العراقي السابق نور صبري، بعد تعرضه وابنته للتنمر عقب نشره صورة لهما.ونشر “فواز” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للاعب وابنته، وأرفق معها التعليق التالي: “كابتن نور صبري حارس مرمى منتخب العراق السابق ..ابنته دخلت كلية الطب، و نشر الصورة دي احتفالا بفرحته ببنته حبيبته”.

وتابع: “وبما أن فيروس التخلف والدعشنة أصاب المنطقة كلها، انهالت التعليقات المتنمرة والمسيئة بشكل مفزع ، فقام بقية الشعب الطيب بالتضامن معاه، بنشر صورهم مع بناتهم تحت هاشتاج بناتنا فخرنا، وأنا عامل البوست ده تضامنا مع كابتن نور صبري”.

مسلسل صبري فواز

يُذكر أن الفنان صبري فواز يخوض موسم رمضان 2023، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل “رمضان كريم 2”.

مسلسل “رمضان كريم 2” بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، صبري فواز، سلوى خطاب، نجلاء بدر، أحمد صيام، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، عمرو عبد العزيز، محمد لطفي، ويزو، كريم عفيفي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.