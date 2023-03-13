رسالة قاسية من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الأهلي من صن داونز بخماسية

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها النادي الأهلي على يد فريق صن داونز، بخمسة أهداف مقابل هدفين.وكتب “الحلفاوي” من خلال حسابه على موقع تويتر: “الغضب كان طبيعيا بعد النتيجة وسوء الأداء، ومن الطبيعي أيضا في خضم الصخب والغضب أن تختلط الأوراق وأن يختلط الحابل بالنابل وأن يؤخذ العاطل بالباطل، وبالطبع لم يفلت سيئو النية الفرصة سعيا للوقيعة والهدم، ولكن دعونا منهم فلا يهمنا سوى عشاق الأهلي المخلصين الرافضين للوضع المهين”.

وتابع: “والحقيقة أن ما استفزني وسط هذا كله.. نقطتان أرى أنهما انطويا على ظلم كبير.. الأولى “شماعة الإرهاق” والثانية تتعلق بالإدارة.. من يصف الكلام عن تأثير الإرهاق بأنه شماعة عليه أن يراجع نفسه وألا يقع في فخ الكليشيهات المحفوظة”.

وأضاف: “فلا سبيل لتجاهل خطأ الجهاز الفني الفادح.. بلعب الأساسيين لمباراة المقاولين الصعبة ثم تدريب صباح الأربعاء ثم السفر بعدها لأكثر من 12 ساعة بالطائرة لجوهانسبرج ثم الحافلة لبريتوريا، والأهم أن الجميع تقريبا كان يلح على إراحة الأساسيين ويحذر من عاقبة الدفع بهم أمام المقاولين فلا يمكن الإدعاء بأن الإرهاق قد ظهر كشماعة بعد النتيجة. أما عن الإدارة فأنا في غنى عن ذكر ما لها فالكل يعيه جيدا فلطالما أشدنا بها كواجهة مشرفة على كل المستويات وفي كل المناسبات”.

واستطرد: “وكانت محل فخرنا بما تحقق من إنجازات وبطولات في كل الألعاب (حتى أن البعض كان ينادي بإطلاق اسم الخطيب على الاستاد الجديد) بل وفي حالة الأهلي المتراجعة حاليا يجب ألا ننسى أن الأهلي يتصدر الدوري بفارق مريح عن منافسيه (بحساب المباريات المؤجلة) وأيضا وصل إلى نهائي الكأس. أما ما عليها”.

وأوضح: ”

فأراه متعلقا بنقطتين الأولى تخص قطاع الناشئين الذي لم نستفد منه كما هو مفترض وإن كنا قد أشدنا بعناصره التي مثلت الأهلي في كأس العالم الموسم الماضي ولكنها بعد العودة لم تصادف الجرأة من المدير الفني في استثمار تألقها مما أدى هذا الموسم إلى بيع أو إعارة”.

نبيل الحلفاوي عن خماسية صن داونز في الأهلي: مشكلة تحتاج إلى الحكمة والصبر

وقال: “مثل محمد محمود وعمار حمدي ومغربي وزياد طارق. بناء على رأي المدير الفني. والثانية تتعلق بعدم التوفيق بخصوص مركز المهاجم الأجنبي حتى الآن. وإن كنا قد سمعنا عن صفقات كانت قد انتهت تقريبا لولا طمع الطرف الآخر بمطالبته بزيادات لم تكن واردة أو تراجع لا مبرر له”.

وتابع: “كما أن الإدارة قد نجحت في ضم أكثر المهاجمين المحليين تألقا وقتها وهو شادي حسين والذي سجل بالفعل في أول مباراة له مع الأهلى ولكن الكوتش لسبب غير مفهوم ركنه بعدها ثم صار يدفع به في أواخر المباراة مما أطفأ هذا التألق الذي تحدثنا عنه. وأخيرا”.

واختتم: “السطور السابقة ليست دفاعا بقدر ما هي محاولة لوضع المشكلة في حجمها الصحيح أملا في تجاوزها كما تجاوزناها بعد الخماسية السابقة لو تذكرون. نعم.. ثمة مشكلة تحتاج إلى كثير من الحكمة والجهد والعطاء وقليل من الصبر. لا إلى معاول الهدم وصولا إلى الانهيار لا قدر الله .. الأهلي فوق الجميع”.