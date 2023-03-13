انت الان تتابع خبر من المطبخ.. حلا شيحة تظهر من جديد على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بعدما أعلنت بشكل غير رسمي خلعها الحجاب.حيث نشرت “حلا” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قصة قصيرة عبارة عن مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل المطبخ، وأرفقت معه التعليق التالي: “بطبخ”.

وفي وقت سابق، نشرت حلا شيحة عبر حسابها بإنستجرام صورة لها دون حجاب، وأرفقت معها التعليق التالي: “النجاح حلم كل واحد فينا، بس النجاح الحقيقي إننا نعالج جوانا و نفهم اكتر مشاعرنا و فعلا بنحب ايه وضعفنا فين قبل قوتنا فين، هو ده النجاح الحقيقي”.

انفصال حلا شيحة ومعز مسعود

يُذكر أن أنباء انفصال الفنانة حلا شيحة عن زوجها معز مسعود أصبحت تتداول على أنها حقيقية، بسبب عدم قيام أيًا من الطرفان بنفي أو تأكيد تلك الأنباء.

وقد حذفت الفنانة حلا شيحة جميع الصور التي تجمعها بزوجها معز مسعود على حسابها بإنستجرام، كما حذفت جميع الصور التي ظهرت فيها سابقًا بالحجاب.