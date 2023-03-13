”الدم والعشق”.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 01:26 مساءً - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، رواية «الدم والعشق»، للكاتب سيد عبد العال حسان، والتي تعد أول عمل أدبي له بعد كتابه «رسائل مبعثرة.. دعوة للنجاح في التنمية البشرية».

«دخل الدكتور مراد غرفة مكتبه ليراجع البحث المنشور في مجلة الطب الحديث عن أخلاقيات نقل الأعضاء - كان ذلك طقوس حياته اليومية متابعة الجديد فى العلوم وأحدث ما نُشر في المجلات العلمية تناول وجبة خفيفة من الزبادى والجبن مع كوب من اللبن منزوع الدسم في العشاء حفاظا على رشاقته، أما فى سهراته مع الشلة فكان يباح فيها كل شيء - المشويات والمحشيات وكل صنوف الطعام إلى جانب أفخر أنواع الخمور - كان يقول: إن قليلا من الخمر يصلح داء المعدة أكثر من الأدوية وينشط الدورة الدموية.

بينما تتحرك عيناه يُمنة ويُسرى ذهابًا وإيابًا، زائغة في عناوين الكتب المرصوصة على الأرفف، وأصابعه تمر فوق المجلدات، وقعت عيناه على كومة الكتب الملقاة فى أرض المكتبة، كان معظمها دينيا وأحدها عن تناسخ الأرواح، وآخر عن أهم الأعشاب السامة الموجودة في الأرض وكيفية استخلاص سمومها.

التقط الكتاب من على الأرض وأزاح الغبار عنه وجلس إلى المكتب يتصفحه. ما إن استقر على المكتب وجالت عيناه في صفحاته وشرع في قراءته حتى توهجت شاشة هاتفه النقال نظر إليها فظهر رقم لا يعرف صاحبه فضغط على السماعة الحمراء ليغلقه إلا أن الرقم عاود الاتصال مرة تلو الأخرى».

وفي سياق آخر؛ أعلنت هيئة تحرير سلسلة نجيب محفوظ برئاسة الناقدة الدكتورة فاطمة قنديل، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن بدء تلقي الأعمال للمشاركة في إصدارات السلسلة.

وأكدت الهيئة في بيان لها: تتشرف أسرة تحرير سلسلة "نجيب محفوظ" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بدعوة الكتاب والنقاد والمترجمين للمشاركة في إصداراتها المقبلة؛ ومن المقرر أن تُصدر هذه السلسلة 6 كتب في العام تدور محاورها حول المنجز العظيم والإرث الثري الذي تركه لنا الأديب الكبير؛ لذا ترحب السلسلة بالكتابات النقدية والترجمات وما يتعلق بالرؤى الدرامية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية المأخوذة عن أعماله أو التي تتناول بالنقد والدراسة ما شارك فيه كتابة من سيناريو وحوار لأعمال ليست من رواياته.