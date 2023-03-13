نستعرض تفاصيل مسلسل ضرب نار لـ”العوضي وياسمين عبد العزيز”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 01:26 مساءً - يستعد الثنائي الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز،لإنطلاق مسلسلهما "ضرب نار" خلال شهر رمضان المبارك.

والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه في إطار صعيدي، والمقرر أن يعرض في سباق دراما رمضان 2023.

وسيشهد العمل العديد من الصراعات ذات الإيقاع السريع، خاصة فى الحلقات الأولى، فيما ستظهر ياسمين عبد العزيز بشخصية «مهرة».

وكشف المخرج مصطفى فكري تفاصيل مسلسل ضرب نار، خلال مداخلة هاتفية له، عبر برنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي، و قال إن العمل مليء بالأحداث، ووصل الأمر إلى أن فكر صُناع العمل في تقديم المسلسل على جزأين، لكثرة أحداثه، ولكن في النهاية اتفق صناعه على تقديمه في جزء واحد، مشوقًا جمهور ومتابعي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لهذا العمل.

وتحدث مصطفى فكري، عن المسلسل والصعوبات التي واجهت صناعه، إذ قال: مسلسل ضرب نار تحدي كبير بالنسبة لنا، وهناك فرق كبير بين غزل والخديوي ومهرة والكوماندا، وطول الوقت الشخصية وأحداث المسلسل بتتغير.

وأختتم: النهاردة إحنا بنبني على نجاح تاني حصل، بعد مسلسل اللي مالوش كبير، قصة ضرب نار مختلفة تمامًا، المسلسل كاسر أي توقع، وبه كمية مشاهد مهمة في كل حلقة في مشاهد كتير، وبقالنا 50 يوما في التصوير.. وبتمنى المسلسل ينجح ويعجب الجمهور.