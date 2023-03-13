شاهد.. تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان وأبرز ضيوفه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 12:29 مساءً - تم الكشف عن تفاصيل برنامج "رامز نيفر إند"، الذي سيقدمه الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان المقبل، حيث ينقسم البرنامج إلى جزأين، في كل منهما مقلب مختلف، وفق ما أعلن الصحفي المصري هاني عزب.

وأضاف عزب في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "البرنامج هذا العام مختلف، وسيقدَّم به مقلبان للمرة الأولى، النصف الأول من رمضان سيكون المقلب عبارة عن وجود الضيف في حلبة مصارعة مع ثور، والجزء الثاني سيكون المقلب بمطعم معلق في السماء".

وأشار الصحفي ، إلى أن أبرز ضيوف رامز جلال هذا العام هم "محمد رمضان، وفاء عامر، نسرين أمين، لاعب كرة القدم كهربا، أحمد عبد القادر، إمام عاشور، الحكم المصري إبراهيم نور الدين، محمد فؤاد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي".

وكان الفنان رامز جلال، كشف عن "البوستر الدعائي" لبرنامجه الجديد المُقرر عرضه على شاشة "MBC مصر"، في الموسم الرمضاني 2023.

وقال جلال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن برنامجه في رمضان 2023 يحمل اسم "رامز نيفر إند".

وظهر رامز جلال في البوستر الدعائي لبرنامجه الجديد وهو يرتدي بذلة ذهبية اللون، وشعره مصبوغ بالأصفر أيضاً، ويعتلي ظهر ثور، ممسكًا في يده فانوسًا.