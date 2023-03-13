هاني شنودة: شغفي بالموسيقى لم يخفت.. مشددًا على أنه يطمح إلى التغيير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 12:29 مساءً - أكد الموسيقار هاني شنودة، أن شغفه بالفن لم يخفت أبدا رغم تقدمه في العمر، مشيرًا إلى أنه يعتبر البيانو والأورج وطنه، مشددًا على أنه يطمح إلى التغيير في عمله دوما.

وأضاف شنودة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «في إحدى المرات كنت أعبر الشارع مع زوجتي، سمعت هواءً شديدًا، فجاءتني فكرة مقطوعة موسيقية، طلبت مني عبور الشارع بسرعة، لكنني سألتها عن ورقة وقلم حتى أكتب المقطوعة».

وتابع الموسيقار، أن السبب الموسيقيين الذين غيروا في عالم الموسيقى هو أنهم يتتبعون شغفهم ويعملون على تطوير الأشياء التي يحبونها دوما: «اللايك والإعجابات مش مهمة بالنسبة لي، هدفي أسعد الناس لا أكثر ولا أقل، وقلت مؤخرا إنني سعيد بأنني أسعدت الناس».

وأشار، إلى أن الدراسة لا تصقل الموهبة، لكنها توسعها وتكسبها أبعادا أكثر، لكن الأهم من الدراسة والموهبة هو التدريب المستمر، موضحًا: “مطربو الأوبرا وأم كلثوم وعبدالوهاب كانوا يصحوا الصبح ويقولوا نوت طويلة عشان يتعودوا على النوت”.