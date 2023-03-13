نادية الجندي تثير الجدل وتتصدر التريند.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 12:29 مساءً - تصدرت الفنانة نادية الجندي، تريند «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها صورة بفستان قصير.

ونشرت الفنانة نادية الجندي، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت فيها مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، خلال برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر قناة «القاهرة والناس».

وعلقت الفنانة نادية الجندي على الصورة قائلة: «الآن على قناة القاهرة والناس، إعادة برنامج حبر سبري مع الإعلامية الجميلة أسما إبراهيم، يا رب تعجبكم»