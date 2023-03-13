اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تقوم بتصرف غير متوقع في عيد ميلادها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها صور جديدة لها، بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في العاصمة القطرية الدوحة خلل احتفالها بعيد ميلادها، مرتدية فستان قصير من اللون الأخضر المكشوف من منطقة الأرجل والذيكشف عن التاتو ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها.

وعلقت على الصور قائلة لكل الي عيدو بشهر مارس بتنمالكم عيد حلو وتتحقق امانيكم ويبعد عنكم ولاد الحرام ويقرب منكم الي بيستاهل جمال قلبكم بس .. بحبكم وبحب برج الحوت.

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