شاهد.. تكريم نسرين طافش كأقوى امرأة محفزة في مجال تطوير الذات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 10:26 صباحاً - شاركت الفنانة نسرين طافش عدة صور جديدة لها من تكريمها الأخير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا أبيض قصيرا وحذاء طويل الرقبة

أما من الناحية الجمالية وضعت مكياج ترابي أبرز جمال وجهها وأنوثتها، و خصلات شعرها البنية منسدلة على كتفيها.

وعلقت الفنانة على الصورة:"شكرا لمنصة girlzspace_ الراقية المعنية بدعم المرأة و تمكينها على تكريمي كأقوى امرأة محفزة في مجال تطوير الذات ، شكرا galleria40 على اليوم الرائع"