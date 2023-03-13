اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سارة سلامة تصدر السوشيال ميديا بالتايجر المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها صور جديدة لهامن خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور ” انستجرام “.وظهرت سارة سلامة خلال كواليس مسلسل الأجهر، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 وهي ترتدي فستان تايجر مكشوف من منطقة الصدر ووضع طرحة على شعرها، أما من الناحية الجمالية علي المكياج الكثير واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الأكتاف والظهر، بطريقة أثار اعجاب جمهورها، معلقة نوال.

وحظيت الصور علي الكثير من التعليقات مثل حلاوتك ي نوله قمره ناطرين ابداعك في #الأجهر

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