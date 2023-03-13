بريندان فريزر يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم The Whale

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 صباحاً - فاز النجم العالمي بريندان فريزر بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "The Whale" حيث لفت الأنظار لحضوره على السجادة الذهبية لحفل الأوسكار وهو رفقة نجليه ليلاند وهولدن، البالغان من العمر 16 و18 عاما.

وعبر هولدن نجل الممثل بريندان فريزر عن فخره بوالده بعد فوزه بالجائزة، وأكد انه وشقيقه سوف يقتخران بهذا اليوم دائما وسط اصحابهم.

وشهدت كواليس حفل توزيع جوائز الأوسكار، اعتراض البعض على وضع سجادة ذهبية يسير عليها النجوم على عكس المعتاد بفرش سجادة حمراء، حيث رفع أحد الأشخاص لافتة يطالب فيها بعودة السجادة الحمراء للحفل من جديد.

يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95، صباح الإثنين، على المسرح الدولي لولاية لوس أنجلوس الأمريكية، والذي يقدم من خلاله جوائز الأوسكار لأفضل الأعمال السينمائية التي انطلقت في عام 2022 حتى 2023، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما العالمية.

ويعرض حفل توزيع جوائز الأوسكار على عدد من القنوات، وهي شبكة تليفزيون abc، كما سيتم إذاعة حفل جوائز الأوسكار 2023 في المنطقة العربية وقمر النايل سات عبر قناة OSN Movies First HD، التابعة لشبكة OSN والتي اشترت حقوق البث الحصري للحفل في منطقة الشرق الأوسط