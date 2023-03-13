بث مباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار.. النجوم يتوافدون على السجادة الشامبين

اتفرج- انت الان تتابع خبربث مباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار.. النجوم يتوافدون على السجادة الشامبين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، بفتح كل أبوابها للتمهيد إلى بدء توافد كل النجوم على السجادة الشامبين، وذلك للاحتفال بنهاية موسم الجوائز الخاص بهذا العام.

ويل سميث في حفل الاوسكار

وانطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، وهذا وسط حالة من التغييرات الكثيرة، وكل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من خلال أكاديمية فنون وعلوم الصور، والعمل على تجنب وقوع أي حادث مماثل لاعتداء ويل سميث على زميله كريس روك أثناء العام الفائت، شاهد البث المباشر من هنا.

وأصدر أكاديمية الأوسكار قررت تعيين فريق مخصص للأزمات للتدخل السريع، وهذا يأتي في حالة حدوث حادث مماثل والتصرف الذي حدث سابقاً، وذلك بجانب تغيير لون السجادة التي يمشي عليها النجوم للوصول إلى الحفل من الأحمر للشامبين، ويل سميث ممنوع من حضور حفل الأوسكار خلال هذا العام، وروحه تحوم داخل الاجواء، وذلك بسبب التخوف من تداعيات حادث العام الماضي وبشكل بسبب أزمته الأخيرة.