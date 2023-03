انت الان تتابع خبر أوسكار أفضل ممثلة 2023.. هل ستمنح الجائزة للأسترالية أم الكوبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حفل الأوسكار 2023 والتي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1927 وصمم جائزة الأوسكار سيدريك غيبون المدير الفني لشركة “إم غي إم” ،ويصل ارتفاع تمثال الأوسكار إلى 35 سنتيمترا ووزنه حوالي 4 كيلوجرام وقاعدته عبارة عن اسطوانة عرض الأفلام وتتكون من خمس دوائر .

ترشيحات الأوسكار 2023

يقام حفل الأوسكار 2023 ، مساء اليوم الأحد ، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور نجوم العالم وسط منافسة شرسة جدا على من سيربح جائزة حفل الأوسكار 2023 ، ومن بين الأفلام المرشحة للأوسكار 2023 من أفضل 10 أفلام منها ” كل شئ هادئ على الجبهة الغربية ” ، ” طريق الماء ” ، ” أفاتار” جنيات إينشرين ”

Every thing every where all at once وهو فيلم يعتمد على الخيال العلمي الكوميدي وهو أمريكي ، all quiet on the western front وهو فيلم ألماني مبني على رواية تحمل نفس الإسم ، the banshees of inisherin ، والجزء الثاني لفيلم avatar ، the fabelmans ، وفيلم tar وبطلته مرشحة لجائزة أفضل ممثلة أوسكار 2023 .

أفضل ممثلة الأوسكار 2023

كيت بلانشيت مرشحة للحصول على أفضل ممثلة الأوسكار 2023 وهي كيت بلانشيت وهي ممثلة إسترالية الأصل ومخرجة ، وحصلت على جائزة الأوسكار عدة مرات ، ودورها في الفيلم أول مايسترو لقائد أوركسترا برلين ، أما الممثلة الكوبية مرشحة أيضا لجائزة أوسكار أفضل ممثلة لفيلم blonde وجسدت خلاله دور نجمة هوليوود مارلين مونرو .