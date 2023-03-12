اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب هجوم رضوى الشربيني على زوجة حسن شاكوش: مش لازم أعمل سحبة مايكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني زوجة الفنان حسن شاكوش في حفل زفافها امس الجمعة، وهذا بعد الضجة الكبيرة التي تسببت فيها على كل وسائل التواصل الاجتماعين وأكدت أن حرية التعبير متروكة للجميع.

والسبب وراء هجوم رضوى الشربيني على زوجة حسن شاكوش هو سجودها في الفرح، وعلقت في برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة، إن الكثير من الأشخاص طلبوا منها التعليق على هذه الواقعة، وقالت “هقول إيه، ست فرحانة بتعبر عن فرحتها، يمكن هي شايفة حسن شاكوش الراجل اللي تعمله الحركة دي في الفرح قدام الناس”.

وتابعت قائلة “صحيح هي حركة أوفر جداً، وآخر حاجة كنا بنشوفها إن لاعيبه الكورة يسجدوا لما يجيبوا جون، آخر حاجة شوفناها إن العرايس لما تبقى فرحانة أوي وسعيدة تبوس إيد جوزها أو كتفه أو تحضنه، ولكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين، مشوفناهاش الكلام ده قبل كده، ولكن كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه”.

تعليق رضوى الشربيني على سجود زوجة شاكوش في الفرح

وأضافت قائلة “تعليقي أنا على الواقعة بعيد عن ريم طارق أنه أزاي أنا واحدة ست هانم انزل علي ركبي ومنها علي الأرض قدام الناس بفستان الفرح ميصحش، وأنا كأنثى باقول لا، ومشكلتنا والخوف لو تحول الأمر إلى ترند، وكل واحدة نلاقي ليها صورة وهي ساجدة في الأرض بفستان الفرح بتحمد ربنا على عريسها، ياريت يا بنات متعملوش كده أبدًا، لما أجي أحمد ربنا، ربنا موجود، فإحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل سحبة مايكل دي، وأفرد دراعي وأحمده قدام الناس بالشكل ده”.