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كشف مستعجل .. شوف البرومو الأول لهذا المسلسل واعرف ايه القناة اللي هتذيعه

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رياض - احمد صلاح - يعتبر مسلسل كشف مستعجل من الأعمال الكوميديا التي سوف يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم، حيث تتنافس العديد من المسلسلات في هذا الشهر الكريم.وأعلنت الشركة المنتجة عن البرومو و الفيديو الدعائي لمسلسل كشف مستعجل والتي جاءت أحداث في إطار لايت كوميدي وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل.

أبطال مسلسل كشف مستعجل:

مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، هنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد على  ‏رزق وهناء الشوربجي، و عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملي.

القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل:

سوف يتم عرض العمل الدرامي منصةWATCH IT

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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