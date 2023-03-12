انت الان تتابع خبر كشف مستعجل .. شوف البرومو الأول لهذا المسلسل واعرف ايه القناة اللي هتذيعه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر مسلسل كشف مستعجل من الأعمال الكوميديا التي سوف يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم، حيث تتنافس العديد من المسلسلات في هذا الشهر الكريم.وأعلنت الشركة المنتجة عن البرومو و الفيديو الدعائي لمسلسل كشف مستعجل والتي جاءت أحداث في إطار لايت كوميدي وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل.

أبطال مسلسل كشف مستعجل: