انت الان تتابع خبر كشف مستعجل .. شوف البرومو الأول لهذا المسلسل واعرف ايه القناة اللي هتذيعه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر مسلسل كشف مستعجل من الأعمال الكوميديا التي سوف يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم، حيث تتنافس العديد من المسلسلات في هذا الشهر الكريم.وأعلنت الشركة المنتجة عن البرومو و الفيديو الدعائي لمسلسل كشف مستعجل والتي جاءت أحداث في إطار لايت كوميدي وسط حالة غموض حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل.
أبطال مسلسل كشف مستعجل:
مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، هنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى البطولة، محمد لطفي، ومحمد على رزق وهناء الشوربجي، و عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملي.
القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل:
سوف يتم عرض العمل الدرامي منصةWATCH IT