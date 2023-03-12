اتفرج-انت الان تتابع خبر فستان شبه المايوه.. إطلالة غريبة لـ غادة عادل خلال تكريمها بالمغرب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها من تكريمها في ختام الدورة الـ28 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط.حيث نشرت “غادة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور جديدة لها من تكريمها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود من الجزء العلوي، وذهبي من الجزء السفلي بفتحة جانبية طولها إلى أعلى الساق، فظهر وكأنه كاش مايوه، وربطت شعرها على شكل ذيل حصان، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق.

وأرفقت غادة عادل مع الصور التعليق التالي: “سعيدة جدا جدا بتكريمي في مهرجان تطوان العريق، شكرا ده شرف كبير ليا”.

فيلم غادة عادل

يُذكر أن الفنانة غادة عادل، تنتظر عرض أحدث أفلامها “ساعة إجابة” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي في عيد الفطر المُقبل.

فيلم “ساعة إجابة” بطولة غادة عادل، سوسن بدر، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، بدرية طلبة، فيدرا، إيمان السيد، أحمد فتحي، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي.