ريم طارق زوجة حسن شاكوش .. غنالها أغنية بنت الجيران وأجبرها على القيام بهذا الأمر

رياض - احمد صلاح -قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا من استخدام محرك البحث خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023، لمعرفة معلومات حول ريم طارق زوجة حسن شاكوش.وكانت ريم طارق زوجة حسن شاكوش قد قامت بتصرف غريب خلال حفل زفافهم مساء الأول حيث أنها قامت بالسجود بمجرد دخولها إلي القاعدة مما أثار دهشة الحضور والجمهور على السوشيال ميديا.
ريم طارق زوجة حسن شاكوش:
– تعتبر صديقة مقربة لصانعة المحتوى البلوجر فرح شعبان.
– لا تحظى بمتابعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها 40 فقط على انستجرام.
– غنى لها حسن شاكوش أغنية «بنت الجيران».
– تعيش بالقرب من محل سكن المطرب حسن شاكوش.
– حاصلة على بكالوريوس من كلية الإعلام ولكنها مل تمارس أي عمل منذ تخرجها.
– كشف صراحة عن حبها لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قبل الزواج به.
– أجبر الفنان حسن شاكوش على غلق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام ولم تترك سوى حسابها على واتساب.