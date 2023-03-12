اتفرج-انت الان تتابع خبر ريم طارق زوجة حسن شاكوش .. غنالها أغنية بنت الجيران وأجبرها على القيام بهذا الأمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا من استخدام محرك البحث خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023، لمعرفة معلومات حول ريم طارق زوجة حسن شاكوش.وكانت ريم طارق زوجة حسن شاكوش قد قامت بتصرف غريب خلال حفل زفافهم مساء الأول حيث أنها قامت بالسجود بمجرد دخولها إلي القاعدة مما أثار دهشة الحضور والجمهور على السوشيال ميديا.

ريم طارق زوجة حسن شاكوش: