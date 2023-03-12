اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. عبير صبري بفستان رمادي غامق جرئ.. مفتوح من كل الاتجاهات وملفت للنظر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة عبير صبري بنشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، وحصلت على إعجاب كل متابعيها.

عبير صبري على انستجرام

وأطلت الفنانة عبير صبري وهي مرتدية فستان قصير من الأمام وطويل من الخلف لونه رمادي غامق، ومن أكثر ما ميز الفستان أنه أنيق وشكله مختلف وكشف عن جمالها ورشاقتها، وحصل على إعجاب جميع متابعيها.

واعتمدت عبير صبري من الناحية الجمالية على وضع المكياج بالألوان الترابية الناعمة، وهي من الأشياء التي ظهرت جمال عيونها المميز، ووضعت احمر شفاه باللون البيج الناعم وهو الذي تناسب كثيراً مع إطلالتها المميزة، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدل على كتفيها بشكل ناعم وجذاب وأنيق، وهو الذي تلائم كثيراً مع ظهورها الجديد والمميز، وهو أحدث ظهور لها.