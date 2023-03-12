اتفرج-انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تمتع الشباب بوصلة رقص بلدي بالموحوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، حيث أنها نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية الاستوي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي وسط مجموعة من أصدقائها وأمها، حيث ارتدت فستان مشجر من اللون الأخضر المكشوف من منطقة الصدر وتقوم بوصلة رقص بلدي أثارت أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه.

وكما كشف الفستان عن التاتو المرسوم على كتف الفنانة اللبنانية من الخلف.