نستعرض تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل ”الكتيبة 101”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 01:30 مساءً - يشارك في مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من الفنانيين الذين يقومون بأدوار جديدة ومتنوعه وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل الكتيبة ١٠١، بوستر النجم وليد فواز أحد أبطال العمل الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٣، والذي يقدم بطولات كتيبة الجيش في سيناء والتي كانت حائط صد ضد الإرهابيين خلال السنوات الماضية.

كما يشارك الفنان محمود عبد المغني، تصوير مشاهده في مسلسل الكتيبة 101 بشخصية الرائد هارون قصة حقيقية لبطل مصري.

كما قال شريف نور الدين، في بيان صحفي له إنه فخور بمشاركته بالمسلسل وسعيد بهذة التجربة، وخاصة أنه يشارك لأول مرة في عمل وطني بحجم مسلسل الكتيبة 101، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية مفاجأة خلال أحداث العمل، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

كما يجسد الفنان عمرو يوسف، داخل المسلسل شخصية الرائد نور صلاح العزب والذي قدم روحه فداء ودفاعا عن وطنه وكتيبته، وذلك بمنطقة سيناء في فترة عصيبة لتطهير البؤر الإجرامية ومكافحة الإرهاب، كما يشارك الفنان مهند حسنى بالمسلسل ويجسد مهند حسنى، خلال أحداث العمل دور "ضابط جيش".

كما يجسد النجم آسر ياسين شخصية شهيد الواجب الرائد خالد محمد دبور، مواليد 12 أغسطس 1985 في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، التحق بالكلية الحربية عام 2003 وتخرج فيها عام 2006 الدفعة 99 حربية، وكان السادس على الدفعة، حاصل على فرقة الصاعقة والمظلات، وكان بسلاح المشاة، خدم قبل استشهاده بمنطقة الشيخ زويد في شمال سيناء، حيث كان قائدا لمجموعة كمائن بكرم القواديس، والذي استشهد في تفجير بمنطقة كرم القواديس بشمال سيناء دفاعًا عن وطنه.

يشارك مسلسل الكتيبة 101 نخبة من الفنانين فى مصر والوطن العربى بجانب النجمين عمرو يوسف وآسر ياسين، وفي مقدمتهم فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، ميرنا نورالدين، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران، محمود حجازي، أحمد عبدالله محمود.

العمل من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح دور الفنانة القديرة "لبلبة" في الكتيبة 101: تجسد الفنانة لبلبة دور الأم للفنان عمرو يوسف والذي توضح بأصعب المشاعر وهي الأمومة الذي تفقد ابنها أمام الجمهور والذي تريد الاطمئنان على ولدها لتعرضه طوال الوقت داخل مداهمات وصراعات وتوضح مدى الشقاء والاشتياق لابنها المغترب بين يدي المحاربين وهي في منزلها قلقة تنتظر عودته.