بالصور.. ليلى أحمد زاهر تنشر صور لها مع غادة عبد الرازق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 12:33 مساءً - نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عدد من الصور الجديدة لها مع الفنانة غادة عبد الرازق حيث يشارك معًا في مسلسل “تلت التلاتة”، الذي من المفترض عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023.

وجاءت ليلى زاهر في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وهي في أحضان غادة عبد الرازق، وفي أخرى وهي تقوم بتقبلها، وكتبت على الصور قائلة: “مع الملكة، انتظرونا في تلت التلاتة رمضان 2023”.

وكانت قد كشفت ليلى موقف والدها الفنان أحمد زاهر من مشاركة الفنانة غادة عبد الرازق عمل فني واحد رغم الخلاف بينهم، حيث قالت: بابا بيفصل خلافاته الشخصية وشغله عن بناته، بيفكر إزاي الدور هيفيدني، وطبعا أستاذة غادة عبد الرازق ممثلة قوية، وأنا أحب أقف أمام المدرسة دي في التمثيل، وقالي طبعًا اشتغلي.