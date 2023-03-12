اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تشارك الرجالة فيديو جديد بالأبيض المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نسرين طافش، بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها خلال الساعات القليلة الماضية عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال داخل سيارتها وهي ترتدي ملابس من اللون الأبيض المكشوفة من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها،

وتقوم الفنانة السورية بمشاركة جمهور بصفة مستمرة الكثير من الصور والفيديوهات الخاصة بها على اسنتجرام والتي تكون جرئية في بعض الأوقات وتقوم محتشمة في أوقات أخري.