اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج.. فيفي عبده تسعد الشباب بوصلة رقص بالأسود الضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو رقص جديدة لها عبر حسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في منزلها مرتدية فستان من اللون الأسود القصير والضيق للغاية وتقوم بوصلة رقص مثيرة على أغاني كاظم الساهر بطريقة اثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلق الجمهور على الفيديو مثل لا بترقص مع شرح الاغنيه مش اي حد برضو- بس أفهم انت تعمل كده لي علشان المشاهدات تزيد ولا علشان تغيظا الناس.

شاهد من هنا



