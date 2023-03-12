اتفرج- انت الان تتابع خبر من هي البلوجر آية إيهاب؟.. اتقبض عليها ومعها شاب وعثروا على حشيش بشقتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر في الساعات الأخيرة الماضية خبر صدم كل رواد السوشيال ميديا، وهو إلقاء القبض عن البلوجر آية إيهاب وهي مع شاب أكدت أنه زوجها عرفين ومعها 800 طربة حشيش ومبلغ مالي و2 سيارة فارهين داخل شقتها في الجيزة.

القبض على البلوجر آية إيهاب

وبدء الجميع يبحثون عن معلومات عن آية إيهاب وهي شابه انتشرت بشكل كبير على السوشيال قبل عامين، وتحب الموضة والازياء، ولديها 23 عام، واشعلت السوشيال ميديا في الفترة الماضية بفستان أسود قصير أثناء جلسة تصوير لها وحصلت على إعجابات كثيرة، وكانت تعلق لشاب يدعى رامي وهو حبيبها والذي القت الشرطة القبض عليه معها في شقتها بحدائق الأهرام.

وألقت الشرطة القبض عليها بعد ورود العديد من البلاغات أنها تقوم ببعض الأعمال التي ينهي عنها القانون، وشهد مؤخراً المجتمع الخاص بالمؤثرين القيام ببعض الأعمال الضارة للمجتمع والمنافية للأداب في العديد من المناسباتن ولذلك الشرطة تلقي القبض على كل المخالفين.