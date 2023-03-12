اليوم.. مي سليم تطرح أغنيتها الجديدة ”يا بنتي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 09:29 صباحاً - تطرح الفنانة مي سليم أجدد أعمالها الغنائية، التي تحمل عنوان “يا بنتي”، وذلك اليوم الأحد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعد أغنية مي سليم بنتي من كلمات الشاعر محمود عبد الله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج آلاء لاشين ويعتبر ذلك التعاون الثاني مع آلاء لاشين بعد نجاح أغنيتهم احنا كبنات.

وشوقت مي سليم جمهورها لـ أغنيتها الجديدة يا بنتي، ثم قامت بتهنئة جميع السيدات بعيد الأم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.