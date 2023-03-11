الفنانة مي سليم تطرح البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «يابنتي»

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 10:26 مساءً - روجت الفنانة مي سليم، لأغنيتها الجديدة «يابنتي»، والتي تطرحها بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت مي سليم البوستر الدعائي للأغنية، وعقب: «انتظروا غدا أغنيتي الجديدة يا بنتي يوم الأحد 12 مارس.. الساعة 6 مساءً انتظرونا».

وتتعاون مي سليم في الأغنية مع الشاعر محمود عبد الله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

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ومن جهة أخرى، تواصل الفنانة مي سليم، تصوير باقي مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد السجل الأسود، لعام 2023، بمشاركة عدد كبير من الفنانين أبرزهم خالد سليم ومي سليم ومنذر رياحنة، وستقدم مي خلال العمل شخصية شريرة.