عمرو دياب: الكينج بالنسبة لي كان مثلا لي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 02:23 مساءً - تحدث الفنان عمرو دياب عن مشاركته بجوار الكينج محمد منير، في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في السعودية.

وقال عمرو دياب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "هاني شنودة اكتشف محمد منير قبلي، والكينج بالنسبة لي كان مثلا لي، وهو عارف إني كنت معجب بيه وأنا جاي مصر من بورسعيد في بداياتي".

وأضاف: "أنا ومحمد منير أصدقاء من عمر، وغنينا قبل كدة أغنية (القاهرة) من قبل، ويشرفني مشاركته في حفل تكريم هاني شنودة.

وأضاف عمرو دياب أن الموسيقار هاني شنودة دعمنه وقدمه للناس، وعلمه كيف يقف أمام المايكروفون.

وتحدث عمرو دياب عن مميزات موسيقى هاني شنودة، قائلا: "موسيقى هاني شنودة تتميز بالهارموني والموسيقى العصرية، تقدر تسمعها في أي مكان في العالم".