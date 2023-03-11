حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 11:27 صباحاً - أحيا الفنان أحمد سعد عقد قران دنيا خالد حسين سالم حفيدة رجل الأعمال الراحل حسين سالم وذلك على رجل الأعمال الشاب ورائد الأعمال شريف الشافعي، بقلعة محمد على، في جو مبهج.

وقد حرص الفنان أحمد سعد على حضور عقد قران وسط عدد من المشاهير ونجوم الفن والمجتمع ورجال الأعمال.أحمد سعد يحيي عقد قران حفيدة "حسين سالم" على رجل الأعمال شريف الشافعي 2أحمد سعد يحيي عقد قران حفيدة "حسين سالم" على رجل الأعمال شريف الشافعي 3

بدأ التعارف بين دنيا سالم ورجل الأعمال شريف الشافعي بعد انتقالها من اسبانيا إلى مصر في صيف 2022، حيث كان لاصدقائهما المشتركين دورا في بداية تعارفهما الذي تكلل بالخطوبة في يناير الماضي ثم الزواج.

وتعد دنيا سالم هي كريمة رجل الاعمال خالد سالم مالك فندق چولي ڤيل الاقصر و شركة چولي ڤيل لإدارة الفنادق وحفيدة رجل الاعمال الراحل حسين سالم.

أما رائد الاعمال شريف الشافعي فهو مالك لشركة ذا انفلونسرز (The Influencers) وهي واحدة من اكبر ١٠ شركات للتسويق الالكتروني و ادارة منصات التواصل الاجتماعي و العلاقات العامة في مصر و الذي كان يعمل كمدير لإدارة التسويق بشركة اتصالات مصر لمدة عشرة اعوام حتى ٢٠١٦ ومن المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.