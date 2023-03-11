اتفرج- انت الان تتابع خبر سجدت بالفستان الأبيض.. عروس حسن شاكوش تثير الجدل على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقام اليوم الجمعة حفل زفاف المغني الشعبي حسن شاكوش، على عروسته ريم طارق في أحد الفنادق الكبرى وسط القاهرة، وقامت زوجته بإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما سجدت بفستانها المكشوف، لتعبر عن مدي فرحتها بزواجها منه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور ريم طارق عروس حسن شاكوش، حيث تظهر فيها وهي تسجد بفستان الزفاف الأبيض، لتثير الصور جدلاً كبيراً بين رواد السوشيال ميديا، كما تعرضت العروس لانتقادات كثيرة من قبل النشطاء.

حفل زفاف حسن شاكوش

زوجة حسن شاكوش

نشرت ريم طارق عروس المطرب الشعبي حسن شاكوش، العديد من الفيديوهات أثناء التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام الليلة الجمعة 10 مارس، بأحد الفنادق بالقاهرة، وفي إحدى الصور ظهرت وهي تدخل غرفة الفندق الذي يقام فيه إحدى فقرات حفل الزفاف، وذلك قبل أن تقوم بوضع المكياج، ثم بعد ذلك نشرت صور أخري وهي ترتدي الروب الأبيض وتقوم الماكييرة بوضع مساحيق الماكياج على وجهها.

حفل زفاف حسن شاكوش وريم طارق

حفل زفاف المطرب حسن شاكوش

قام المطرب حسن شاكوش بنشر مقطع فيديو له قبل ساعات نت حفل زفافه عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بخاصية الاستوري، وهو داخل الفندق الذي يقام فيه الحفل اليوم الجمعة 10 مارس، على عروسته ريم طارق، وكان مرتدياً روب أسود اللون، في غرفة الفندق.

خطوبة حسن شاكوش وريم طارق

خطوبة حسن شاكوش وريم طارق

منذ عدة أشهر أحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وحضر الحفل عدد من الأهل والأصدقاء بالوسط الفني، حيث نشر المطرب عمر كمال، صورة له من داخل الحفل عبر حسابه الرسمي بانستجرام معلقاً: “مبروك يا شاكوش مصر”.

حسن شاكوش يتمني العمل مع هيفاء وهبي

أوضح المطرب حسن شاكوش، في أحد تصريحات التلفزيونية إنه يريد أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، حيث سيكون بشكل مختلف وجديد.

حسن شاكوش وحمو بيكا

أغنية حسن شاكوش وحمو بيكا الجديدة

نشر “شاكوش” عبر صفحته الشخصية على تطبيق إنستجرام، موعود عرض أغنيته الجديدة، حيث ظهر في مقطع فيديو، قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

آخر أعمال حسن شاكوش

قدم حسن شاكوش آخر أغنية له وهي “حنيلي”، وهي من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر، ومن إخراج هادي الباجوري، وذلك بعد أغنية الشهيرة “حبيبتي” التي ظهرت معه فيها الفنانة ياسمين رئيس.

عروس حسن شاكوش تسجد بالفستان الأبيض