اتفرج - انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام تثني على تواضع حفل الأميرة إيمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بتوجه رسالة تهنئة إلى الملكة رانيا العبد الله بمناسبة زواج الأميرة إيمان، التي شاركت كواليس تجهيزاتها لليلة الحناء الخاصة بها الثلاثاء.



وأشادت أحلام بتواضع الملكة رانيا بعد ظهورها وهي تشارك في تجهيز فستان حناء ابنتها، بعدما قامت بمشاركة صورة الملكة رانيا وهي تزين خصر الاميرة إيمان على خاصية القصص بموقع انستغرام.



وعلقت أحلام على صورة الملكة رانيا: "ربي يتمم بالفرح والسعادة يا رب، ما شاء الله على تواضعكم".



وكانت الملكة رانيا قد شاركت صورة تجهيزها لفستان الأميرة إيمان في حفل الحناء، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت وهي تنسق الحزام الأبيض المزين بقطع ذهبية فريدة على طريقتها.



وظهرت الأميرة إيمان وهي ترتدي فستاناً تراثياً باللون الأبيض، مشغول يدوياً على الطريقة الفلسطينية والأردنية بينما ظهرت الملكة رانيا بإطلالة عصرية عملية حيث ارتدت تي شيرت باللون الأسود وبنطلون باللون البيج.