بفستان مكشوف ومنفوش.. شاهد اول ظهور لعروس حسن شاكوش في حفل زفافها

اتفرج- انت الان تتابع خبر بفستان مكشوف ومنفوش.. اتفرج اول ظهور لعروس حسن شاكوش في حفل زفافها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عرضت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عدد من الفيديوهات أثناء تحضيرها لحفل زفافها، الذي يقام اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في وسط مدينة القاهرة.

حفل زفاف حسن شاكوش

ظهرت زوجة المطرب حسن شاكوش، في حفل زفافها بفستان أبيض مرصع بالفضي منفوش و مكشوف الصدر، واعتمدت على وضع المكياج البسيط الذي يبرز جمالها ، وأثارت الجدل عندما ظهرت في أحد الفيديوهات و هي تقوم بتصرف غريب، حيث سجدت على الأرض من أجل التعبير عن فرحتها بزوجها منه.

قام المطرب حسن شاكوش بنشر مقطع فيديو له قبل ساعات نت حفل زفافه عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بخاصية الاستوري، وهو داخل الفندق الذي يقام فيه الحفل اليوم الجمعة 10 مارس، على عروسته ريم طارق، وكان مرتدياً روب أسود اللون، في غرفة الفندق.