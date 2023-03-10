انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب.. لو غاوية حكايات القصة كلها هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ما زالت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مستمر، حيث ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر إلغائها متابعة زوجها علي موقا الصور و الفيديوهات ” انستجرام”، وذلك بعد أن عادت له في شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب اختفائها بعد حفلها الأخير في دولة الكويت.

حسام حبيب يحذف صوره مع شيرين

قام حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، بحذف جميع صوره معها من حسابه على إنستجرام، بالإضافة إلي إلغاء شيرين متابعته إلا أنه لا يزال يتابعها.

رد حسام حبيب على خبر الانفصال

حسم الفنان حسام حبيب الجدل جول انفصاله للمرة الثانية عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد عودتهما من لبنان، ثم اختفوا عن الأنظار، وعن السوشيال ميديا من فترة طويلة.

أوضح حسام حبيب في تصريحات من خلال برنامج Et بالعربي قائلاً: “هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، كل ذلك غير حقيقي، ولا أعرف مصدر هذه الشائعات، شيرين لم تتابعني مجدداً على السوشيال ميديا منذ عودتنا سوياً”.

شيرين عبد الوهاب تنفي خبر انفصالها

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال بيان رسمي لها خبر انفصالها وأوضحت الجدل المثار حول اختفائها، وجاء البيان كالآتي: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغاني جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه”.

وأستكمل البيان: “وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني من أجل إمتاع جمهورها بأغاني جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لكي تحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم، وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير”.