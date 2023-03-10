انت الان تتابع خبر عروسة حسن شاكوش.. الصور الأولى من حفل زفافهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر حفل زفاف حسن شاكوش قائمة الترند في جمهورية مصر العربية خلال الساعات المقبلة، وذلك نظرا لكثرة عمليات البحث على صور عروسة حسن شاكوش، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على الصور الأولى من حفل زفاف حسن شاكوش.

عروسة حسن شاكوش

قامت ريم طارق، عروسة حسن شاكوش، بنشر مجموعة من الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام الليلة الجمعة 10 مارس، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وفي هذا الصور، ظهرت عروسة حسن شاكوش في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق، التي يقام فيها إحدى فقرات حفل الزفاف، قبل أن تقوم بوضع مساحيق الماكياج.

كما ظهر عروسة حسن شاكوش وهي ترتدي الروب الابيض وتقوم الماكييرة بوضع مساحيق الماكياج على وجهها، بينما ظهرت في صور أخرى وهي تنظر للمرآة بعد الإنتهاء من وضع الماكياج.

حفل زفاف حسن شاكوش

قام المطرب حسن شاكوش عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بنشر صور لحفل زفافه من داخل الفندق الذي يقام فيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها قبل ساعات من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق الذي يقام فيها حفل زفافه.

وكان قد احتفل شاكوش بخطوبته في يوم 27 يناير 2023، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.