اتفرج- انت الان تتابع خبر شيرين وحسام حبيب من تاني.. “الفيلم ده هيخلص أمته؟”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سيطرت حالة من الجدل الواسع بين المواطنين في جمهورية مصر العربية، بعد عودة أزمة شيرين وحسام حبيب من تاني، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على كل ما هو جديد بشأن أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.

من الواضح أزمة شيرين وحسام حبيب من تاني، حيث تفاجأ جمهورها بإلغاء متابعة زوجها حسام حبيب على إنستجرام وفيسبوك، وذلك بعد عودتهما في شهر نوفمبر الماضي، بجانب اختفائها منذ حفلها الأخير في الكويت.

كما قام حسام حبيب بحذف جميع صوره مع زوجته شيرين عبد الوهاب من حسابه على إنستجرام، وعلى الرغم من إلغاء شيرين متابعته إلا أنه لا يظل يتابعها عبر حسابه.

رد حسام حبيب على انفصاله من شيرين

سيطرت حالة من الجدل الواسع بين المواطنين في جمهورية مصر العربية، حول انفصال شيرين وحسام حبيب للمرة الثانية بعد عودتهما من لبنان، واختفائهما عن الأنظار، وعن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة.

عبر تصريحات خاصة لبرنامج Et بالعربي، نفى حسام حبيب ما تردد بشأن انفصال شيرين وحسام حبيب كل ذلك غير حقيقي، ولا أعرف مصدر هذه الشائعات، شيرين لم تتابعني مجددا على السوشيال ميديا منذ عودتنا سويا”.

في سياق متصل، أصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل المثار حول اختفائها، من خلال إصدار بيان رسمي، تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه”.