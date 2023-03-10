اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. البلوجر عبد الله التركي يلجأ للاولتراس والألعاب النارية لخطبة صديقته.. فكرة جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام البلوجر الشاب عبد الله التركي بإشعال الشوارع بالكثير من الألعاب النارية أثناء تقدمه لطلب يد صديقته للزواج، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو الخاص به وهو مع أصدقائه واشعلوا الأولتراس والألعاب النارية وهو في طريقة إلى منزل خطيبته هايدي كامل.

البلوجر عبد الله التركي يلجأ للاولتراس والألعاب النارية لخطبة صديقته

وقامت هايدي كامل بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، والتي رصدت فيه لحظة قدوم عبد الله إلى منزلها مع الأولتراس والألعاب النارية، وقالت “ده ولعلي الدنيا بجد”، وحصل الفيديو على أكثر من 20 الف إعجاب منذ لحظات من نشره.

واحتفل التركي وهايدي بحفل خطوبتهم اليوم بعد قصة حب كبيرة جمعا بينهم منذ أكثر من عام، وكانوا ينشروا أدق التفاصيل عن هذه العلاقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت قصة حبهم الكثير من العقبات التي أثرت عليهم بشكل مستمر، ولكنهم تغلبوا على كل شيء وأعلنوا عن خطوبتهم اليوم وسط أصدقائهم واهلهم.