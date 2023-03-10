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عاجل.. موعد حفل الكينج “منير” في السودان

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رياض - احمد صلاح - ينتظر الجمهور السوداني حفل الكينج محمد منير ، مساء اليوم الجمعة،  في الساعة التاسعة مساء ، وأطلق على الحفل ” كرنفال وادي النيل” على خشبة مسرح قاعة الصداقة بالمسرح الجنوبي بمدينة الخرطوم بالسودان، بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحي سلامة .

حفل محمد منير السودانونفذت جميع تذاكر حفل الكينج محمد منير فور الإعلان عن حفله الغنائي الذي يقام في السودان ، مساء اليوم الجمعه، حيث ينتظره عشاقه ومحبيه لتقديم أجمل أغاني الكينج محمد منير والتي يصل عددها في الحفل الغنائي إلي 15 أغنية .

سعر تذاكر حفل الكينج محمد منير

ووصلت تذاكر حفل الكينج محمد منير إلي 60 ألف جنيه سوداني أي 3 ألاف جنيه مصري درجة أولي ، والفئة الثانية 30 ألف جنيه سوداني أي ما يقرب من 1560 جنيه مصري ، أما الدرجة الثالثة بـ15 ألف جنيه سوداني أي 780 جنيه مصري وجميعها نفذت ولا توجد أي تذكرة للبيع لحفل الكينج محمد منير في السودان .

 

كان قد شارك الكينج محمد منير، الأربعاء الماضي، بالغناء في حفل” ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة” ،  بالعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وقدم مع الفنان عمرو دياب أغنية “مي الحبيبة، كما شارك ومع المطربة أنغام  أغنية “أنا بعشق البحر”، وذلك عقب تقديمه أغنية علموني عينيكي.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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