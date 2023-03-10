اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد حفل الكينج “منير” في السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر الجمهور السوداني حفل الكينج محمد منير ، مساء اليوم الجمعة، في الساعة التاسعة مساء ، وأطلق على الحفل ” كرنفال وادي النيل” على خشبة مسرح قاعة الصداقة بالمسرح الجنوبي بمدينة الخرطوم بالسودان، بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحي سلامة .

حفل محمد منير السودانونفذت جميع تذاكر حفل الكينج محمد منير فور الإعلان عن حفله الغنائي الذي يقام في السودان ، مساء اليوم الجمعه، حيث ينتظره عشاقه ومحبيه لتقديم أجمل أغاني الكينج محمد منير والتي يصل عددها في الحفل الغنائي إلي 15 أغنية .

سعر تذاكر حفل الكينج محمد منير

ووصلت تذاكر حفل الكينج محمد منير إلي 60 ألف جنيه سوداني أي 3 ألاف جنيه مصري درجة أولي ، والفئة الثانية 30 ألف جنيه سوداني أي ما يقرب من 1560 جنيه مصري ، أما الدرجة الثالثة بـ15 ألف جنيه سوداني أي 780 جنيه مصري وجميعها نفذت ولا توجد أي تذكرة للبيع لحفل الكينج محمد منير في السودان .

كان قد شارك الكينج محمد منير، الأربعاء الماضي، بالغناء في حفل” ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة” ، بالعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وقدم مع الفنان عمرو دياب أغنية “مي الحبيبة، كما شارك ومع المطربة أنغام أغنية “أنا بعشق البحر”، وذلك عقب تقديمه أغنية علموني عينيكي.