اتفرج- انت الان تتابع خبر هاندا وهاكان.. قصة حب جديدة للفنانة الشهيرة وتفاصيلها نار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غابت الفنانة هاندا آرتشيل لمدة عامين، بعد أن قدمت مسلسلها الأخير الشهير ” أنت أطرق بابي” أمام النجم كرم بوسين، وقد عادت من باريس، لتقوم ببدء تصوير مسلسلها الجديد ” الغريبان” الذي ستعود به لجمهورها من جديد، الذي سيجمعها بالممثل الشهير بوراك دينيز.

كم هو هاكان زابانجي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود علاقة بين الفنانة هاندا آرتشيل ورجل الأعمال التركي هاكان زابانجي الذي يبلغ من العمر ٣٢عاماً، ولكن لم تخرج هاندا لتكذب هذه الشائعات كما تفعل كل مرة، خاصة بعد مشاهدتهما سوياً أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قيام هاندا بتأكيد أن علاقتها جيدة بها كان وقد إعتبروه البعض اعترافاً بعلاقة حب جديدة في حياتها .

يعد هاكان هو ابن لأحد أهم أغنياء تركيا حيث تبلغ ثروة والده ٣ مليار ليرة تركية، وهو الحبيب السابق لميرفي بولغور، وأيضاً ارتبط اسمه بهاديسا عام ٢٠١٧.

مسلسل الغريبان

تنطلق عمليات التصوير مسلسل الغريبان في منتصف الشهر القادم، لكي يلحق بالموسم الدرامي الجديد، وسوف تجسد هاندا شخصية فتاة تسمي “ليلي” التي ترتبط مع البطل الذي يعاني من مرض نفسي.

انفصال هاندا و كرم بورسين

شاركت هاندا متابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكانت بأطلاله جذابة و بضحكة عفوية بصور من التقاط أصدقائها ، و أعجب بها متابعيها.

وصرحت الممثلة التركية ​هاندا آرتشيل​، انفصالها عن الممثل التركي ​كرم بورسين​، حيث قامت بإلغاء متابعتها لكرم بورسين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً قامت بحذف بعض الصور التي تجمعها بكرم، ليقوم هو الآخر بحذف الصورة التي جمعتهما معًا من جزر المالديف.

سبب انفصال هاندا و كرم بورسين

انفصلت هاندا آرتشيل عن كرم بورسين بسبب رفضها تصوير دول البطولة في مسلسلة الجديد، “بيني وبين العالم”، حيث قالت إنها لا تقدّم مشاهد حميمة وتتحفظ بذلك، ووافقت زميلتها الممثلة التركية ديميت أوزديمير على الدور وتأدية هذا المشهد مع كرم