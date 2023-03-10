اتفرج- انت الان تتابع خبر شيرين تمسك خرطوم النار علي هؤلاء.. اختفاءها السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ااترند مجددا عقب تصدر شائعات إختفائها وأن مدير أعمالها لا يعرف عنها أي شئ سوي أنها كانت مع زوجها حسام حبيب في لبنان خلال زيارتهما الأخيرة هناك ، فهل أختفت شيرين عبد الوهاب بالفعل ؟ وما هو سر إختفائها ؟

إختفاء شيرين عبد الوهاب

وتسائل الجمهور عن سبب إختفاء المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وهل زوجها حسام حبيب هو السبب في هذه القصة أم لا ، وخرج مدير أعمال شيرين عبد الوهاب المنتج الفني نبيل إدوارد مؤكدا أنه لا يعلم أي شئ عن شيرين عبد الوهاب منذ حفلها الاخير الذي لاقى نجاح كبير في دولة الكويت .

شيرين عبد الوهاب ترد بنفسها على شائعة الإختفاء

وأصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب بيان رسمي ، اليوم الجمعة ، لتؤكد أنها بخير ولا صحة لما تردد حول إختفائها أو إنفصالها عن زوجها حسام حبيب .

وأكدت شيرين :” متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلم الألبوم الجديد “.

وطالبت جمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغاني جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم.

بنات شيرين عبد الوهاب

ودائما تعد هنا الابنه الكبرى لبنات شيرين عبد الوهاب محل جدل خاصة على حسابها على موقع تيك توك وظهورها بملابس ملفته وضيقة للغاية