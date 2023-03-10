اتفرج- انت الان تتابع خبر صور تحضيرات حفل زفاف حسن شاكوش.. القاعة آخر فخامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر حفل زفاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مواقع التواصل الإجتماعي عقب الإعلان عن حفل زفاف شاكوش ، اليوم الجمعه ، في إحدي الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط حضور أصدقائه من الوسط الفني من مؤدي المهرجانات والفنانين وكذلك أصدقائه المقربين وأسرته .

حفل زفاف شاكوش

ويحتفل حسن شاكوش بحفل زفافه ، مساء اليوم الجمعه، على فتاة من خارج الوسط الفني قيل أنها من الأصدقاء المقربين للإعلامية فرح زوجة اليوتيوبر علي غزلان وأنها ألتقت شاكوش بالصدفة خلال حفل عيد ميلاد بمنطقة التجمع الخامس كانت في علي غزلان وزوجته وصديقتها المقربة التي عندما رأها شاكوش سأل عنها على الفور لكي يتقدم لخطبتها .

وصلة رقص لحسن شاكوش وخطيبته قبل حفل الزفاف

ويستعد حسن شاكوش لحفل زفافه ، اليوم الجمعه، بإحد الفنادق في القاهرة الكبرى حيث ظهر شاكوش في القاعة مع خطيبته قبل حفل الزفاف وهم يرقصان سويا في سعادة على المزمار الصعيدي ، كما ينتظر شاكوش قدوم أصدقائه وعلى رأسهم عمر كمال وحمو بيكا أصدقائه المقربين في الوسط الفني

أخر أعمال حسن شاكوش

أخر أعمال حسن شاكوش أغنية “حنيلي” من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية “حبيبتي” التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.